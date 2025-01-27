В леопардовой блузке и кружевных туфлях: 81-летняя Катрин Денев побывала на фэшн-шоу Dolce & Gabbana

Французская актриса, как всегда, выглядела красиво на Неделе моды в Париже.

Папарацци сфотографировали Катрин Денев, когда она вышла из показа мужской коллекции осень-зима 2025/2026 бренда Dolce & Gabbana, состоявшегося в рамках Парижской неделе моды.

Актриса выглядела прекрасно. На ней был черный жакет, черно-белая блузка с леопардовым принтом и бантом на шее, а также черные прямые брюки со стрелками.

Катрин Денев / Фото: Getty Images

Аутфит Денев дополнила черными кружевными туфлями с пряжками с камнями и небольшими шпильками и черным клатчем с черным декором и логотипом бренда.

У актрисы был красный маникюр, укладка с прикорневым объемом и макияж с блестящими тенями и розовой помадой. Уши она украсила элегантными серьгами с драгоценными белыми и фиолетовыми камнями.

Напомним, Катрин Денев на показ мужской коллекции AMI бренда Alexandre Mattiussi пришла в шоколадном пальто и с голубой сумочкой от бренда Ami Paris.

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