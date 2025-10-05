- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 116
- Время на прочтение
- 1 мин
В леопардовой куртке и кожаных трусах: Рита Ора в дерзком луке появилась на Неделе моды в Париже
Артистка любит эпатировать публику своими провокационными образами.
Рита Ора попала в объективы папарацци во время Недели моды в Париже. Артистка продемонстрировала там дерзкий образ.
На звезде была куртка с леопардовым принтом и кожаные трусы, которые она надела на черные капроновые колготы в горошек. Обута Рита была в черные лакированные босоножки на высоких платформах и каблуках. В этом луке она похвасталась стройными ногами.
Ора сделала идеально ровную укладку боб-каре, макияж с красной помадой и молочный маникюр. Свой аутфит певица завершила массивными черными очками.
Напомним, Рита Ора скопировала образ Алисии Сильверстоун, которому уже 30 лет.