В леопардовой куртке и кожаных трусах: Рита Ора в дерзком луке появилась на Неделе моды в Париже

Артистка любит эпатировать публику своими провокационными образами.

Рита Ора

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора попала в объективы папарацци во время Недели моды в Париже. Артистка продемонстрировала там дерзкий образ.

На звезде была куртка с леопардовым принтом и кожаные трусы, которые она надела на черные капроновые колготы в горошек. Обута Рита была в черные лакированные босоножки на высоких платформах и каблуках. В этом луке она похвасталась стройными ногами.

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Ора сделала идеально ровную укладку боб-каре, макияж с красной помадой и молочный маникюр. Свой аутфит певица завершила массивными черными очками.

Напомним, Рита Ора скопировала образ Алисии Сильверстоун, которому уже 30 лет.

