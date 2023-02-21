В леопардовой куртке и платье цвета индиго: певица Пинк в объективах папарацци

Певица Пинк попала в объективы папарацци возле Hudson Yards в Нью-Йорке. Звезда выглядела ярко.

На ней было трикотажное платье цвета индиго длины миди с высокой горловиной и маленькими дырками под грудью. Его Пинк сочетала с курткой с леопардовым принтом на молнии, у которой был черный воротник и большие накладные карманы.

Пинк / Фото: Getty Images

Аутфит артистка дополнила черными лакированными сапогами с металлической фурнитурой. Она сделала гладкую укладку прическе пикси, надела на глаза черные очки, уши украсила большими серьгами-кольцами, а губы накрасила нежно-розовым блеском.

Звезда была в отличном настроении, мило улыбалась фотографам и охотно им позировала.

Напомним, ранее Пинк сфотографировали в Лондоне. Она появилась там в эклектическом образе, в котором она сочетала красный топ, спортивные штаны, клетчатую рубашку и джинсовую жилетку. Обута она была в желтые босоножки на высокой платформе и каблуке.

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