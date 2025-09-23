- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 164
- Время на прочтение
- 1 мин
В леопардовой мини-юбке и сапогах Saint Laurent: Мэрайю Кэри папарацци подловили по дороге на шоу
56-летняя артистка разбавила свой черный наряд любимым анималистическим принтом.
Мэрайя Кэри попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда шла на шоу "В прямом эфире с Келли и Майклом". Артистка выглядела красиво в гламурном образе.
На звезде был элегантный черный жакет с атласными лацканами, черный вязаный топ с V-образным вырезом, черные капроновые колготы и короткая юбка с леопардовым принтом.
Аутфит певица дополнила черными высокими остроносыми сапогами Saint Laurent. У нее была укладка с кудрями и макияж с розовыми румянами. На лицо Кэри надела солнцезащитные очки, уши украсила серьгами-кольцами, а на руке красовалось коктейльное кольцо с камнями.
Напомним, Мэрайя Кэри в золотом мини-платье и ботфортах на каблуках появилась на концерте в Брайтоне.