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В леопардовой шубе: эффектная Ники Хилтон пришла на показ в Нью-Йорке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
203
Время на прочтение
1 мин
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В леопардовой шубе: эффектная Ники Хилтон пришла на показ в Нью-Йорке

Ники Хилтон-Ротшильд / Фото: Getty Images

39-летняя светская львица и мама троих детей Ники Хилтон-Ротшильд посетила вчера вечером фэшн-шоу Marc Jacobs.

Мероприятие прошло в Оружейной палате на Парк-авеню в Нью-Йорке. На показ Ники приехала в черном платье в пол, которое переливалось камнями, подобрала к нему остроносые туфли-лодочки на каблуках, а сверху надела леопардовую шубу.

Белокурые волосы Ники собрала в высокий пучок, сделала макияж глаз со стрелками на веках и нанесла розовый блеск на губы. Также надела разные серьги, колье в виде цепи из белого золота на шее, а в руке несла маленькую черную сумку на короткой ручке.

Ники Хилтон-Ротшильд / © Getty Images
Ники Хилтон-Ротшильд / Фото: Getty Images

Показ Марка Джейкобса также посетили и другие знаменитости, среди них Эшли Грэм, Эмили Ратажковски, Анна Винтур, София Коппола и многие другие.

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Дата публикации
Просмотры
203
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