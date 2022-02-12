В леопардовой шубе и кожаном корсете: дочь Мадонны попала под прицел папарацци

Она не менее эпатажна, чем ее знаменитая мама.

25-летнюю дочь Мадонны Лурдес Леон сфотографировали в Нью-Йорке, когда она выходила с универмага Saks Fifth Avenue. Девушка ходила на шопинг со своей подругой - моделью Скарлетт Костелло.

Лурдес выбрала для своего выхода Лурдес выбрала черный кожаный топ в корсетном стиле, светлые джинсы с лампасами, а также эко-шубу в леопардовый принт, которую дополнял еще и черный меховой ворот. Свои длинные черные волосы девушка распустила, а несколько прядок заплела в косички.

Лурдес Леон / Getty Images

А вот пока Лурдес проводит время в Нью-Йорке, ее 63-летняя мама постит в Instagram фото из Калифорнии, на которых позировала в не менее смелом корсете, чем ее дочь. Однако в последнее время все снимки Мадонны в фотоблоге ретушируются до неузнаваемости.

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