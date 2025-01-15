В леопардовой шубе и очках со стразами: папарацци подловили Робби Уильямса с женой в Нью-Йорке

В объективы папарацци в Нью-Йорке попал Робби Уильямс, который шел в сопровождении своей жены Айды Филд.

Артист выглядел гламурно. На нем была леопардовая шуба, черная водолазка, черные широкие брюки со стрелками.

Робби сделал стильную укладку и завершил лук черными солнцезащитными очками со стразами.

Робби Уильямс и Айда Филд / Фото: Getty Images

Филд была одета в черную длинную шубу, черную куртку, черную водолазку и синие джинсы-клеш. Наряд она скомбинировала с черными ботинками на платформе. Через плечо у нее висела плетеная черная сумка. Лук актриса дополнила укладкой с мягкими локонами и надела на лицо очки в красной оправе.

Напомним, недавно в свет вышел графический мюзикл "Робби Уильямс: Better Man".

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