В леопардовой шубе и с разбитым лицом: Энн Хэтэуэй шокировала образом для съемок

Энн сейчас работает над новым байопиком.

38-летняя актриса Энн Хэтэуэй и 49-летний Джаред Лето вместе активно снимаются в новом мини-сериале для Apple TV+, который получил название We Crashed. В пятницу Энн подловили папарацци, во время съемок в Нью-Йорке, но узнать знаменитость было практически невозможно.

На Хэтэуэй был светлый парик и множестве искусственных ран на лице и шее. Похоже, что актриса играла в напряженной сцене, где ее героиня пострадала.

Энн Хэтэуэй / Getty Images

Хэтэуэй была одета в пальто с леопардовым принтом, которое сочетала с красной юбкой с таким же и откровенным топом с блестками. Также на ней были лакированные сапоги-чулки.

Энн Хэтэуэй / Getty Images

Будущий сериал We Crashed расскажет реальную историю о супружеской паре Адаме и Ребекке Нейманн, которые создали сеть рабочих пространств WeWork в 2010 году. В шоу покажут историю о конфликта пары и крах их бизнеса.

Энн Хэтэуэй и Джаред Лето / Getty Images

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