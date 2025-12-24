ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
176
Время на прочтение
1 мин

В леопардовой шубе, мини и на высоких шпильках: жена миллиардера Лорен Санчес отпраздновала свое 56-летие

По случаю своего дня рождения Лорен Санчес устроила шумную вечеринку.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лорен Санчес

Лорен Санчес

На днях жена американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса — Лорен Санчес — отпраздновала свое 56-летие. По этому случаю она устроила шумную вечеринку, на которую пригласила своих друзей, среди которых был и клан Кардашян-Дженнер.

Лорен Санчес, Крис Дженнер и Хлое Кардашьян/Фото pierresnaps

Лорен Санчес, Крис Дженнер и Хлое Кардашьян/Фото pierresnaps

Санчес для празднования выбрала эффектный гламурный образ, в котором выглядела просто невероятно. На ней был черный топ с длинными рукавами и пикантным декольте, черная мини-юбка и леопардовая шуба.

Лорен Санчес/Фото pierresnaps

Лорен Санчес/Фото pierresnaps

Аутфит Лорен дополнила черными капроновыми колготами и черными замшевыми ботильонами на высоких платформах и шпильках с сеткой и красной подошвой.

Лорен Санчес/Фото pierresnaps

Лорен Санчес/Фото pierresnaps

Женщина сделала красивую прическу с локонами, макияж с нежно-розовым блеском на губах и завершила лук разноцветными браслетами на руках.

Напомним, папарацци подловили Лорен Санчес и Джеффа Безоса во время отдыха на горнолыжном курорте в Аспене.

Дата публикации
Количество просмотров
176
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie