В леопардовой шубе, мини и на высоких шпильках: жена миллиардера Лорен Санчес отпраздновала свое 56-летие

Лорен Санчес

Реклама

На днях жена американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса — Лорен Санчес — отпраздновала свое 56-летие. По этому случаю она устроила шумную вечеринку, на которую пригласила своих друзей, среди которых был и клан Кардашян-Дженнер.

Лорен Санчес, Крис Дженнер и Хлое Кардашьян/Фото pierresnaps

Санчес для празднования выбрала эффектный гламурный образ, в котором выглядела просто невероятно. На ней был черный топ с длинными рукавами и пикантным декольте, черная мини-юбка и леопардовая шуба.

Лорен Санчес/Фото pierresnaps

Аутфит Лорен дополнила черными капроновыми колготами и черными замшевыми ботильонами на высоких платформах и шпильках с сеткой и красной подошвой.

Реклама

Лорен Санчес/Фото pierresnaps

Женщина сделала красивую прическу с локонами, макияж с нежно-розовым блеском на губах и завершила лук разноцветными браслетами на руках.

Напомним, папарацци подловили Лорен Санчес и Джеффа Безоса во время отдыха на горнолыжном курорте в Аспене.