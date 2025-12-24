- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
176
- 176
1 мин
- 1 мин
В леопардовой шубе, мини и на высоких шпильках: жена миллиардера Лорен Санчес отпраздновала свое 56-летие
По случаю своего дня рождения Лорен Санчес устроила шумную вечеринку.
На днях жена американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса — Лорен Санчес — отпраздновала свое 56-летие. По этому случаю она устроила шумную вечеринку, на которую пригласила своих друзей, среди которых был и клан Кардашян-Дженнер.
Санчес для празднования выбрала эффектный гламурный образ, в котором выглядела просто невероятно. На ней был черный топ с длинными рукавами и пикантным декольте, черная мини-юбка и леопардовая шуба.
Аутфит Лорен дополнила черными капроновыми колготами и черными замшевыми ботильонами на высоких платформах и шпильках с сеткой и красной подошвой.
Женщина сделала красивую прическу с локонами, макияж с нежно-розовым блеском на губах и завершила лук разноцветными браслетами на руках.
Напомним, папарацци подловили Лорен Санчес и Джеффа Безоса во время отдыха на горнолыжном курорте в Аспене.