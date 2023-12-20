В леопардовой шубе на голое тело и на шпильках: британская модель в стильном луке позировала на корточках на улице

На этот раз Арабелла Чи оделась и похвасталась модным аутфитом.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новые фото, на котором продемонстрировала стильный лук.
Красавица позировала на корточках прямо на улице. На ней была леопардовая шуба из искусственного меха, которую она надела на голое тело. Верхнюю одежду Арабелла скомбинировала с черными остроносыми сапогами на шпильках. Она распустила волосы и завершила аутфит черными солнцезащитными очками.
Напомним, ранее Арабелла Чи в голубом прозрачном белье похвасталась плоским животом и соблазнительным декольте.
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