В леопардовой шубе на голое тело и на шпильках: британская модель в стильном луке позировала на корточках на улице

На этот раз Арабелла Чи оделась и похвасталась модным аутфитом.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новые фото, на котором продемонстрировала стильный лук.

Арабелла Чи/Instagram

Красавица позировала на корточках прямо на улице. На ней была леопардовая шуба из искусственного меха, которую она надела на голое тело. Верхнюю одежду Арабелла скомбинировала с черными остроносыми сапогами на шпильках. Она распустила волосы и завершила аутфит черными солнцезащитными очками.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, ранее Арабелла Чи в голубом прозрачном белье похвасталась плоским животом и соблазнительным декольте.

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