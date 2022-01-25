В леопардовой юбке и худи Dior: 73-летняя Мэй Маск в стильном луке появилась на фэшн-шоу

Мама Илона Маска, модель и бизнес-леди продемонстрировала на неделе моды в Париже эффектный образ от Dior.
В рамках Парижской недели моды состоялся показ кутюрной коллекции Dior сезона весна-лето 2022, который посетило много знаменитостей. Среди них была непревзойденная Мэй Маск.
Бизнес-вумен выбрала для фэшн-мероприятия стильный лук от Dior. Она сочетала черное худи с надписью бренда с вишневой водолазкой, леопардовой юбкой длины миди и с черными ботинками на грубой подошве.
На голове у Мэй была черная шляпка с небольшой вуалью, которая добавила ее образу элегантности и шарма. В руке Маск держала стильнную бордовую сумку-седло Dior.
Черный маникюр и макияж с акцентом на помаде цвета пыльной розы завершили эффектный аутфит мамы Илона Маска. Модель искренне улыбалась фотографам. И вообще, Мэй – невероятная женщина, которая всегда на позитиве и заряжает окружающих своей крутой энергетикой.
Фэшн-шоу также посетили Кара Делевинь, Наталья Водянова, Амелия Виндзор и другие.
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