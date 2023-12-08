В леопардовой юбке и оранжевом бикини: Эмили Ратажковски похвасталась идеальной фигурой

32-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер - Эмили Ратажковски – похоже, улетела на отдых в теплые края и уже показала первое фото из отеля. На нем модель запечатлена в оранжевом бикини, леопардовой юбке и синей кепке. Фигура звезды выглядит отлично.

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Без сомнений, этот купальник от собственного бренда Эмили – Inamorata. Девушка сама рекламирует свои изделия.

Напомним, ранее Эмили Ратажковски показала, как наряжала елку вместе с сыном – двухлетним Сильвестром.

Эмили Ратажковски с сыном / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

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