В леопардовой юбке с разрезом: участница "Холостяка-11" похвасталась стройными ногами

Джессика Чеги в гламурном луке прогулялась по курорту.
Участница 11-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" — Джессика Чеги, продемонстрировала гламурный образ во время отдыха в Египте.
Девушка предстала на снимке в леопардовом костюме, который состоял из топа с обнаженными плечами и широкими рукавами, а также юбки длины миди. Разрез на юбке позволил красавице продемонстрировать свои стройные ноги.
Аутфт Чеги дополнила соломенной шляпой с цепочкой и вместительной сумкой.
"Путешествуйте! Ваши деньги вернутся, ваше время — нет", — подписала снимок Джессика.
В прошлый раз девушка похвасталась стройной фигурой в экстравагантном купальнике. Позировала она у бассейна.
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