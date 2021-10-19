В леопардовой юбке с разрезом: участница "Холостяка-11" похвасталась стройными ногами

В леопардовой юбке с разрезом: участница "Холостяка-11" похвасталась стройными ногами

Джессика Чеги в гламурном луке прогулялась по курорту.

Участница 11-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" — Джессика Чеги, продемонстрировала гламурный образ во время отдыха в Египте.

Девушка предстала на снимке в леопардовом костюме, который состоял из топа с обнаженными плечами и широкими рукавами, а также юбки длины миди. Разрез на юбке позволил красавице продемонстрировать свои стройные ноги.

Джессика Чеги/Instagram antoniajessica

Аутфт Чеги дополнила соломенной шляпой с цепочкой и вместительной сумкой.

"Путешествуйте! Ваши деньги вернутся, ваше время — нет", — подписала снимок Джессика.

В прошлый раз девушка похвасталась стройной фигурой в экстравагантном купальнике. Позировала она у бассейна.

Джессика Чеги/Instagram antoniajessica

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