В леопардовой юбке с рюшем: модель Эмили Ратажковски прогулялась по Нью-Йорку

Пока телезвезда Ким Кардашьян носит в Лос-Анджелесе шубы от Balenciaga, супермодель Эмили Ратажковски гуляет по Нью-Йорку в более расслабленных и легких нарядах. Звезду подловили фотографы, когда она шла по одной из шумных улиц города в легкой юбке миди и белом топе.

Юбка модели с леопардовым принтом была от бренда Dior и еще создана модельером Джоном Гальяно, который был креативным директором бренда с 1996 по 2011 год. Украшали это изделие большой рюш и асимметричный подол.

Также она надела красные кроссовки от Puma, солнцезащитные очки, а на плече у нее висела сумка от Loewe. На шее звезды подиума красовалось несколько украшений с подвесками.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Также Эмили любит и часто носит еще одну пару кроссовок - Samba от Adidas. Ее в этой модели уже неоднократно фотографировали папарацци на прогулках.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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