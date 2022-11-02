В леопардовых лосинах и лакированном плаще: Ники Хилтон попала под прицел папарацци

Американская миллионерша и сестра Пэрис Хилтон - 39-летняя Ники Хилтон -х оказалась в центре внимания, когда вышла на прогулку в Нью-Йорке. Знаменитость сфотографировали на Манхэттене.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

На Ники был наряд в ее любимом стиле, ведь она сочетала лосины с леопардовым принтом с черной майкой и лакированным плащом. Дополнили ее образ черные туфли-лодочки, укладка, макияж и украшения с бриллиантами. В руке Хилтон держала небольшую коричневую сумку.

На странице в Instagram Ники показала, как провела Хэллоуин с детьми и мужем в их загородном доме.

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