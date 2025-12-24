ТСН в социальных сетях

В леопардовых лосинах и в компании лабрадора: 70-летняя Донателла Версаче позировала у елки

Известный дизайнер поделилась в Сети новогодними фото.

Донателла Версаче

Донателла Версаче / © Донателла Версаче/Instagram

70-летняя Донателла Версаче — итальянский модельер и бывший креативный дизайнер Versace — поделилась в своем Instagram несколькими фото, на которых она запечатлена у красиво наряженной к Рождеству елке.

/ © Донателла Версаче/Instagram

© Донателла Версаче/Instagram

Донателла была одета в тонкую коричневую водолазку, леопардовые лосины с традиционным принтом Versace, а также в замшевые сапоги на высоких тонких каблуках. Волосы она распустила, а на лице сделала макияж с акцентом на глаза.

Рядом с Версаче позировал лабрадор шоколадного окраса с красно-белым праздничным воротником.

/ © Донателла Версаче/Instagram

© Донателла Версаче/Instagram

«Счастливых праздников от меня и Кайлы! В это время такой нестабильности и ненависти мои мысли с детьми всего мира, которые страдают не по своей вине. В этом году я поддерживаю благотворительные организации, которые заботятся о нуждающихся детях. Я призываю всех вас сделать то же самое, если можете. Желаю всем счастливого 2026 года!» — написала под фото Донателла.

Игрушка на елке Донателлы Версаче с ее инициалами / © Донателла Версаче/Instagram

Игрушка на елке Донателлы Версаче с ее инициалами / © Донателла Версаче/Instagram

Ранее, напомним, Донателла Версаче вышла в свет в вечернем образе. Она появилась на ежегодном светском мероприятии — церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards.

