Шоу-бизнес
76
1 мин

В леопардовых мини-шортах и прозрачной водолазке: американская актриса смелым луком привлекла внимание

Серая Макнейл выбрала для своего появления на мероприятии ансамбль с "хищным" принтом.

Алина Онопа
Серая Макнейл

Серая Макнейл / © Getty Images

В Нью-Йорке состоялась премьера фильма "Марти Суприм. Гений комбинаций", которую посетили звездные гости. Наше внимание привлекла американская актриса Серая Макнейл, которая появилась там в смелом луке.

На Сераи было леопардовое пальто, леопардовые мини-шорты и черная прозрачная водолазка, под которую она надела черный бюстгальтер, подчеркивающий ее красивую грудь.

Серая МакНейл / © Getty Images

Серая МакНейл / © Getty Images

Аутфит актриса дополнила черными колготами, черными остроносыми туфлями и экстравагантной черной сумочкой с золотым обрамлением.

У Макнейл была аккуратная прическа с челкой, вечерний макияж и нюдовый маникюр с золотистым деокром.

76
