В леопардовых мини-шортах и сапогах: Кортни Кардашьян заметили с мужем-рокером

Старшую сестру Ким Кардашьян - Кортни - заметили в Палм-Спрингс, где она сейчас отдыхает со своим мужем Трэвисом Баркером. Пара шла на парковке к машине, когда их сфотографировали папарацци.

Кортни перекрасила волосы в светлый, став блондинкой, а также надела экстравагантный наряд - леопардовые мини-шорты и белую футболку с особым принтов виде постера к документальному фильму "В постели с Мадонной", рассказывающего о закулисной жизни певицы Мадонны во время ее тура 1990 года. Футболка является винтажной.

Свой лук звезда дополнила солнцезащитными очками и сапогами горчичного оттенка. Из украшений на Кортни было только обручальное кольцо на безымянном пальце. Трэвис также отдал предпочтение белой футболке с принтом, но в виде черепа, серым штанам и кроссовкам.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Фото: Getty Images

Читайте также: