В леопардовых плавках и без лифа: участница шоу "Холостяк-12" показала фото с пляжа

Марина Голд вместе с другой участницей проекта отдыхает на Гавайях.

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12" — Марина Голд — опубликовала в Instagram фотографию, сделанную на пляже на Гавайях.

Марина позировала в леопардовых плавках и кремовой рубашке, которую завязала узлом под грудью. Кстати, на ней отсутствовал лиф. Голову она украсила платком с цветным принтом.

Марина Голд/Instagram

Компанию на отдыхе Голд составила другая участница проекта – Александра Мудрая, попавшая в финал "Холостяка-12".

Марина Голд и Александра Мудрая/Instagram

Марина Голд и Александра Мудрая/Instagram

Напомним, ранее Марина прокомментировала свой вылет из проекта.

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