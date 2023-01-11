В леопардовых плавках и без лифа: участница шоу "Холостяк-12" показала фото с пляжа

Марина Голд вместе с другой участницей проекта отдыхает на Гавайях.
Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12" — Марина Голд — опубликовала в Instagram фотографию, сделанную на пляже на Гавайях.
Марина позировала в леопардовых плавках и кремовой рубашке, которую завязала узлом под грудью. Кстати, на ней отсутствовал лиф. Голову она украсила платком с цветным принтом.
Компанию на отдыхе Голд составила другая участница проекта – Александра Мудрая, попавшая в финал "Холостяка-12".
Напомним, ранее Марина прокомментировала свой вылет из проекта.
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