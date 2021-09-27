В леопардовых штанах и белом парике: 75-летняя Шер появилась на гала-вечере в Калифорнии

Она умеет эпатировать и не боится экстравагантных нарядов.
В воскресенье вечером в Лос-Анджелесе состоялось торжественное открытие Музея киноакадемии, которое посетило огромное количество знаменитостей, среди которых мы заметили Кэти Перри, Николь Кидман, Леди Гагу, Шер и многих других
Все они демонстрировали свои роскошные наряды от именитых брендов и старались удивить образами. Например, Шер выбрала для появления наряд от Dolce & Gabbana, который состоял из леопардовых штанов клеш, черно-белого корсета со стразами и жакета с широкими лацканами.
Дополнили этот яркий наряд знаменитости двухцветная шляпа, белый парик с локонами и множество украшений на шее.
Напомним, летом Шер отдыхала в Италии. Звезду подловили фотографы во время прогулки по Портофино.
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