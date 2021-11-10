В летящем платье Gucci и чулках: Леди Гага на мировой премьере фильма "Дом Гуччи"

В летящем платье Gucci и чулках: Леди Гага на мировой премьере фильма "Дом Гуччи"

Прошедшей весной мы наблюдали за тем, как снимали фильм "Дом Гуччи" в Италии. И вот вчера состоялась долгожданная мировая премьера картины в Лондоне.

Главные герои - Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето и Сальма Хайек позировали на красной дорожке перед показом. Каждый из них выглядел потрясающе, но больше всего внимания привлекла Леди Гага.

Сальма Хайек, Джаред Лето, Адам Драйвер и Леди Гага / Associated Press

35-летняя артистка сыграла в фильме роль бывшей жены Маурицио Гуччи – Патрицию. На дорожке Гага появилась в летящем платье Gucci из коллекции Love Parade SS22.

Леди Гага / Associated Press

Это плиссированное платье со шлейфом Леди Гага сочетала с черными чулках в сетку и громоздкими ботинками на платформе и высоких каблуках. На платформе обуви актрисы были приклеены стразы, похожие были и на прозрачных черных перчатках, которые Леди подобрала к наряду.

Леди Гага / Associated Press

Адам Драйвер и Леди Гага / Associated Press

Актриса завершила свой образ украшениями от Tiffany & Co: колье Schlumberger Hands, браслетом 36 Stone и кольцом Stitches, серьгами Schlumberger Sea Fan и манжетами Elsa Peretti и Paloma. А завершал ее образ насыщенный макияж глаз в фиолетовых оттенках и распущенные белые волосы.

Леди Гага и Джаннина Фасио / Associated Press

Адам Драйвер и Леди Гага / Associated Press

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Леди Гага на съемках фильма "Дом Гуччи" (14 фото)

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