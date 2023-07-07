В лифчике и костюме интересного дизайна: Тина Кунаки посетила показ в Париже

26-летнюю модель запечатлели на 20-й "Diner De La Mode" в рамках Парижской недели моды в павильоне Cambon Capucines в Париже.

Тина Кунаки / Фото: Getty Images

Одета Тина была в интересного кроя черный жакет с объемными рукавами, один из которых спадал с ее плеча, а под жакетом был черный бюстгальтер. Также модель была в черных широких брюках с высокой талией и обута в обувь с квадратными носами. Волосы модель собрала в низкий пучок, сделала едва заметный макияж глаз и нанесла на губы нежно-розовый блеск. В ушах у нее сверкали золотые серьги.

Также Кунаки была запечатлена среди гостей на показе Valentino Haute Couture осень-зима 2023-2024 в рамках Недели моды. На шоу девушка пришла в белой объемной рубашке, черной мини-юбке, с тонким галстуком на шее и обута в черные лодочки на высоких каблуках.

Тина Кунаки / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Тина в белой рубашке и широких джинсах прогулялась по улицам Парижа.

Тина Кунаки / Фото: Getty Images

Читайте также: