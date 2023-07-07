В лифчике и костюме интересного дизайна: Тина Кунаки посетила показ в Париже

Французская модель и бывшая жена Венсана Касселя Тина Кунаки – посетила мероприятие в рамках Парижской недели моды.
26-летнюю модель запечатлели на 20-й "Diner De La Mode" в рамках Парижской недели моды в павильоне Cambon Capucines в Париже.
Одета Тина была в интересного кроя черный жакет с объемными рукавами, один из которых спадал с ее плеча, а под жакетом был черный бюстгальтер. Также модель была в черных широких брюках с высокой талией и обута в обувь с квадратными носами. Волосы модель собрала в низкий пучок, сделала едва заметный макияж глаз и нанесла на губы нежно-розовый блеск. В ушах у нее сверкали золотые серьги.
Также Кунаки была запечатлена среди гостей на показе Valentino Haute Couture осень-зима 2023-2024 в рамках Недели моды. На шоу девушка пришла в белой объемной рубашке, черной мини-юбке, с тонким галстуком на шее и обута в черные лодочки на высоких каблуках.
Напомним, ранее Тина в белой рубашке и широких джинсах прогулялась по улицам Парижа.
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