В лифчике и красном брючном костюме: Крисси Тейген появилась в сексуальном образе

В лифчике и красном брючном костюме: Крисси Тейген появилась в сексуальном образе

Модель, видимо, решила вспомнить былые времена, когда участвовала в показах купальников.

Бывшая модель Крисси Тайген удивила экстравагантным образом, когда появилась на улицах Нью-Йорка в красном брючном костюме от бренда Alex Perry и серо-голубом лифчике с кружевом и прозрачными вставками.

Наряд знаменитость дополнила красными полупрозрачными туфлями от Gianvito Rossi и голубым клатчем необычного дизайна от бренда Cult Gaia. Волосы Тейген были уложены на один бок, а акцентом в макияже визажисты сделали красную помаду на губах, которая перекликалась с цветом наряда.

Крисси Тайген / Getty Images

Такой образ Крисси выбрала для появления на шоу Венди Уильямс. В своем Instagram она разместила короткое видео, сделанное в гримерке.

Читайте также:

Сверкнула декольте: Крисси Тейген в маленьком черном платье прогулялась по Нью-Йорку

В коротких шортах и с новой прической: стильная Крисси Тейген сходила с мужем-музыкантом в ресторан

Крисси Тейген в топе и джинсах вышла на прогулку с семьей в Нью-Йорке

Стиль Крисси Тейген (13 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку