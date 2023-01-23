В лифчике и потертых туфлях: Элизабет Дебики стала гостьей показа Christian Dior

Австралийская актриса, сыгравшая принцессу Диану в сериале "Корона", после выхода пятого сезону шоу стала знаменитой и сегодня появилась среди звездных гостей показа Christian Dior.

В Париже проходит Неделя моды, где Модные дома показывают коллекции сезона 2023. 32-летняя Дебики не осталась незамеченной фотографами.

Элизабет Дебики / Фото: Getty Images

Перед камерами актриса появилась в черном бюстгальтере, поверх которого на ней была золотистая прозрачная блузка и черный короткий жакет. Дополнила образ Элизабет макси-юбкой с бахромой на подоле и остроносыми туфлями-лодочками на каблуках, которые были, судя по фото, не первой свежести. Носки в туфлях выглядели несколько потертыми.

Элизабет Дебики / Фото: Getty Images

Белокурые волосы Дебики собрала в высокий пучок и заколола заколкой сзади. А в макияже она сделала акцент на глазах и совсем немного подчеркнула губы. Никаких дополнительных аксессуаров к образу Дебики добавлять не стала.

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