В лифчике и шортах-трусах: 19-летняя дочь Хайди Клум пришла на ее грандиозную хэллоуинскую вечеринку

Она нарядилась персонажем из детского мультфильма.
50-летняя немецкая супермодель и телеведущая талант-шоу Хайди Клум ежегодно устраивает грандиозные вечеринки, из-за чего ее называют королевой Хэллоуина. Звезда собирает различных знаменитостей, и сама любит удивлять нарядами.
Также уже несколько лет это мероприятие посещает дочь Хайди - начинающая модель Лени. В этом году 19-летняя девушка решила нарядиться для вечеринки в образ из детского мультфильма "Шарлотта Земляничка", но немного усовершенствовала наряд.
На Лени были высокие полосатые чулки, сатиновые розовые туфли от Versace и парик с розовыми волосами. Также она надела кружевное нижнее белье - бюстгальтер и трусы-шорты.
В руке модель держала коробку с клубникой, а на плече у нее была сумка в виде этой ягоды.
Однако звездой вечеринки стала мать Лени, поскольку появилась в образе павлина с клювом, а ее муж Том Каулиц нарядился огромным яйцом.
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