В лифчике и шортах-трусах: 19-летняя дочь Хайди Клум пришла на ее грандиозную хэллоуинскую вечеринку

50-летняя немецкая супермодель и телеведущая талант-шоу Хайди Клум ежегодно устраивает грандиозные вечеринки, из-за чего ее называют королевой Хэллоуина. Звезда собирает различных знаменитостей, и сама любит удивлять нарядами.

Также уже несколько лет это мероприятие посещает дочь Хайди - начинающая модель Лени. В этом году 19-летняя девушка решила нарядиться для вечеринки в образ из детского мультфильма "Шарлотта Земляничка", но немного усовершенствовала наряд.

На Лени были высокие полосатые чулки, сатиновые розовые туфли от Versace и парик с розовыми волосами. Также она надела кружевное нижнее белье - бюстгальтер и трусы-шорты.

Лени Клум / Фото: Associated Press

В руке модель держала коробку с клубникой, а на плече у нее была сумка в виде этой ягоды.

Лени Клум / Фото: Associated Press

Однако звездой вечеринки стала мать Лени, поскольку появилась в образе павлина с клювом, а ее муж Том Каулиц нарядился огромным яйцом.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Хайди Клум и Том Каулиц / Фото: Associated Press

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