В лифчике из камней и брючном костюме: Сара Сампайо посетила показ Stella McCartney

Шоу прошло в школе верховой езды в Париже Manege de l'Ecole Militaire. Среди гостей были Джессика Альба, Тина Кунаки, Аврил Лавин и португальская модель Сара Сампайо.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

31-летняя знаменитость выглядела очень сексуально, приехав на показ в бюстгальтере из камней и в мятном брючном костюме, который состоял из широких брюк и удлиненного расстегнутого блейзера. В руках у Сары был ярко-зеленый клатч. Волосы модель распустила и расчесала по пробору и сделала легкий макияж на лице.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

Актриса Джессика Альба надела платье-пальто со змеиным принтом, колготы в сетку и интересные туфли-мюли. Камила Алвес была в молочно-белом брючном костюме, ботильонах из змеиной кожи и в шляпе, а Аврил Лавин - в черной шубе и сапогах-ботфортах.

Камила Алвес и Джессика Альба / Фото: Associated Press

Тина Кунаки, Джессика Альба, Аврил Лавин, Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

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