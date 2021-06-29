В лифчике вместо топа и короткой юбке: Эльза Хоск на прогулке

В лифчике вместо топа и короткой юбке: Эльза Хоск на прогулке

32-летняя экс-"ангел" Victoria’s Secret похвасталась очередным луком, который выбрала для прогулки жарким летним днем.

Эльза Хоск вышла на прогулку в цветочном бюстгальтере, который надела, как топ и короткой юбке в точно такой же принт. Эльза набросила нежно-розовую полосатую рубашку свободного кроя и обула белые вьетнамки на массивной черной подошве. Также прогулочный лук звезды дополняла большая тканевая сумка.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Хоск сделала несколько фотографий на улице на фоне природы и красивого голубого неба.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Шведская манекенщица, которая больше не является "ангелом" Victoria’s Secret после того, как бренд распустил своих моделей ранее в этой месяце, часто выходит на прогулки с дочерью Таулликки и демонстрирует разные аутфиты своим подписчикам в Instagram.

Эльза Хоск / Getty Images

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Образы Эльзы Хоск (22 фото)

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