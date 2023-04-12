В лифе и юбке миди: яркая Хайди Клум приехала на съемки после пасхальных выходных

Супермодель Хайди Клум снова приехала на съемки проекта America's Got Talent и была запечатлена папарацци возле павильона, где снимают шоу в Пасадене.

49-летняя Клум продемонстрировала образ в неоново-зеленом наряде. Она надела топ-бюстгальтер и юбку до колен, а сверху набросила длинную накидку. Обута Хайди была в белые босоножки с широкими пряжками на платформе.

Ее длинные светлые волосы были уложены свободными волнами с челкой, и она нанесла естественный макияж. На лице у нее были круглые зеркальны очки от солнца, на шее сверкало металлическое колье, также Хайди надела крупные серьги из белого метала и несколько колец на пальцы. Ее маникюр и педикюр был выполнен в нюдовом цвете. А на плече висела большая белая сумка-шоппер.

Хайди, как всегда, пребывала в отличном настроении и весело позировала перед несколькими фотографами, что пришли ее поснимать.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

В Instagram модель поделилась снимком и показала, как вместе с коллегой Софией Вергарой и еще двумя женщинами они выпивали в ресторане. Судя по луку Клум, это было в тот же день после съемок.

Напомним, в прошлый раз Хайди приезжала на работу в костюме с голой спиной от Kilian Kerner. Полосатый пижамный костюм они дополнили голубой сумкой Birkin.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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