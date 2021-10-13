С бокалом вина и в лифе из цепочек: Деми Роуз релаксирует возле бассейна

Британская "Ким Кардашьян" сфотографировалась в откровенном бюстгальтере-сетке.
Деми Роуз показала фолловерам, как она отдыхает в Мексике, неподалеку Тулума.
Модель релаксировала возле бассейна. Как всегда, она подобрала для себя откровенный сексуальный образ. На ней был лиф-сетка сделан из цепочек и камней, который в принципе вообще не прикрывал ее пышный бюст. Внизу были плавки, которые, к сожалению, мы не можем рассмотреть.
Волосы Деми собрала сзади и закрепила крабиком. На лице у нее были стильные очки в серебристой оправе.
Рядом с Роуз на столе стоял бокал с белым вином. Она смотрела в сторону.
Модель обожает делиться с поклонниками провокационными снимками. Ранее Деми в черном купальнике похвасталась пышным декольте.
Читайте также:
Ого, какая: Деми Роуз топлес похвасталась пышной грудью
Детям не смотреть: Деми Роуз обнаженной продемонстрировала пышные ягодицы
В образе русалки: Деми Роуз продемонстрировала обнаженные ягодицы