С бокалом вина и в лифе из цепочек: Деми Роуз релаксирует возле бассейна

С бокалом вина и в лифе из цепочек: Деми Роуз релаксирует возле бассейна

Британская "Ким Кардашьян" сфотографировалась в откровенном бюстгальтере-сетке.

Деми Роуз показала фолловерам, как она отдыхает в Мексике, неподалеку Тулума.

Модель релаксировала возле бассейна. Как всегда, она подобрала для себя откровенный сексуальный образ. На ней был лиф-сетка сделан из цепочек и камней, который в принципе вообще не прикрывал ее пышный бюст. Внизу были плавки, которые, к сожалению, мы не можем рассмотреть.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Волосы Деми собрала сзади и закрепила крабиком. На лице у нее были стильные очки в серебристой оправе.

Рядом с Роуз на столе стоял бокал с белым вином. Она смотрела в сторону.

Модель обожает делиться с поклонниками провокационными снимками. Ранее Деми в черном купальнике похвасталась пышным декольте.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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