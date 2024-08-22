В лифе со стразами и мини-юбке: Анна Тринчер в сексуальном образе посетила премьеру фильма "Ворон"

В кинотеатре Multiplex в ТРЦ Respublika Park состоялась премьера супергеройского готического фильма "Ворон", снятого по легендарному комиксу Джеймса О'Барра. Это ремейк классической ленты 1994 года, на съемках которого погиб актер Брэндон Ли.

Мероприятие посетила Анна Тринчер, озвучившая главную героиню фильма Шелли ( FKA Twigs ).

"Ворон – это очень зрелищная и яркая история о большой любви, от которой по-настоящему восхищает дух. А Шелли, моя героиня, умеет любить по-настоящему. Как и Эрик. Так сильно, как нечасто происходит в реальной жизни", – поделилась Анна.

Анна Тринчер/Фото Максима Лесного

Певица придерживалась дресс-кода премьеры и предстала в пикантном образе total black. На ней был сексуальный наряд, который состоял из укороченного жакета с короткими рукавами, лифа со стразами и шнуровкой на талии, а также мини-юбки с драпировкой и шлейфом-бантом.

Анна Тринчер/Фото Максима Лесного

Аутфит Анна дополнила темно-терракотовыми лакированными слингбэками и сумочкой в тон. У нее была идеально ровная укладка, макияж с помадой цвета пыльной розы, серебряные серьги в ушах и кольцо с большим камнем на пальце.

Анна Тринчер/Фото Максима Лесного

Ивент также посетили телеведущая Оксана Гутцайт, комик и певец Иван Люленов, модель plus-size Мила Кузнецова, хореограф Макс Леонов, певец OKS, дизайнер Евгений Еремин и другие.

Оксана Гутцайт/Фото Максима Лесного

Иван Люленов/Фото Максима Лесного

Иван Люленов/Фото Максима Лесного

Мила Кузнецова/Фото Максима Лесного

Макс Леонов/Фото Максима Лесного

OKS/Фото Максима Лесного

Евгений Еремин/Фото Максима Лесного

Диджей BeatBoy отвечал за музыкальную атмосферу события. Он порадовал гостей саундтреками из ленты, а также хитами поп-звезды FKA Twigs.

BeatBoy/Фото Максима Лесного

Фильм "Ворон" – это современное видение культового комикса режиссером Рупертом Сандерсом. По сюжету Эрик Дрейвен застрял между мирами живых и мертвых. Душу Эрика теперь ведет Ворон – мистическая птица, возвращающая тех, кто стремится мести за себя и своих любимых. Его жестокость не имеет границ и внушает настоящий страх в провинившихся перед ним.

Главную роль в блокбастере сыграл Билл Скашгорд, известный по экранизациям бестселлеров Стивена Кинга ("Оно" и "Оно 2"). Также актер прославился работами в "Джон Уик 4", "Дедпул 2", "Атомная блондинка", "Вечные" и "Варвар". Скашгорда дублировал украинский актер Владимир Гурин.

Владимир Гурин/Фото Максима Лесного

С сегоднешнего дня фильм "Ворон" в национальном прокате.

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