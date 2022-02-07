В лифе в форме ракушек: победительница "Холостяка-11" Анна Богдан показала смелый образ

Девушка часто демонстрирует свои интересные луки.

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – Анна Богдан – опубликовала в Instagram черно-белый кадр из своей новой фотосессии.

На фото избранница экс-"Холостяка" Михаила Заливако позирует в смелом луке. На ней белый лиф в виде двух ракушек и длинная юбка с драпировкой. Образ девушки дополняют высокие черные перчатки и жемчужное колье с бодичейном.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

"Черно-белое настроение. Хотела написать пост, но сегодня просто нет сил…

Круглые сутки включен телевизор, и на фоне прокручиваются сериалы. Между сериями я просыпаюсь и опять засыпаю.

Может, что-то не то смотрю? Посоветуйте какой клевый сериал? Я надеюсь, может он будет настолько интересный, что я не замечу, как выздоровела", - написала Анна Богдан под фото.

Напомним, ранее Анна Богдан показывала интимные снимки из романтической фотосессии со своим возлюбленным.

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