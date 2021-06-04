В лиловом купальнике и в белой рубашке: Жизель Оливейра позировала в эффектном винтажном образе

Бразильянка примерила новый пляжный лук.

Купальник - универсальная вещь, которая в любом случае пригодится летом. Какие модели выбрать и как носить, знает бразильская модель Жизель Оливейра. Девушка часто делится снимками в пляжных образах в соцсетях повторяет самые модные тренды.

На одном из последних опубликованных Жизель фото она позирует в лиловом купальнике от Revolve, который выполнен в винтажном стиле. Состоит он из плавок с высокой посадкой, которые украшает небольшая круглая пряжка, и из топа-бандо на бретельках.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Дополнили купальник белая рубашка и солнцезащитные очки в бежевой оправе. А вот компанию в фотосессии девушке составила ее собака по кличке Бибер.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

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Образы Жизель Оливейры (16 фото)

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