В лиловом мини и жемчужном ожерелье с бриллиантами: южноафриканская певица в образе Chanel на Парижской неделе моды

Южноафриканская певица Тайла Лаура Ситал, известная под псевдонимом Tyla, попала в объективы папарацци, когда прибыла на показ коллекции осень/зима 2025/2026 бренда Chanel, состоявшегося в рамках Парижской недели моды.

Артистка выглядела ярко и стильно. На ней был твидовый наряд лилового оттенка с изысканными пуговицами и золотыми цепочками. Он состоял из корсетного топа, укороченного жакета с накладными карманами, который она накинула на плечи, и мини-юбки с имитированными карманами, которая подчеркнула ее стройные ноги.

Tyla / Фото: Getty Images

Аутфит Tyla дополнила черными лакированными туфлями и небольшой черной стеганной сумочкой. Уши звезда украсила красивыми серьгами в виде логотипа французского Модного дома, шею – роскошным жемчужным ожерельем с названием Chanel из золота и бриллиантов, руки – браслетами и кольцами, а ногу – браслетом из этого комплекта.

У нее была стильная укладка, макияж с акцентом на глазах и перламутровый маникюр.

Напомним, Tyla на Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке появилась в розовом асимметричном платье со шлейфом, которое наполовину обнажало ее тело, украшенное белым и красным бисером.

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