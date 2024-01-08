В лиловом платье и с драгоценным колье на шее: Хелен Миррен на "Золотом глобусе"

Звезды собрались на мероприятие в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз. Британская актриса Хелен Миррен блистала в этот вечер в лиловом платье с накидкой от Dolce & Gabbana, подобрала к образу блестящий клатч в тон, драгоценное колье на шее и серьги-висюльки.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Волосы Миррен собрала в низкий пучок, надела серьги-висюльки с бриллиантами и колье на шею. В макияже актриса немного подчеркнула глаза и нежно-розовой помадой накрасила губы. Выглядела Хелен весьма привлекательно, что не удивительно, ведь она любит быть в центре внимания.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Напомним, церемонию "Золотой глобус" посетили также Дженнифер Лопес, Дженнифер Энистон и Марго Робби.

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