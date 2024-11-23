В лиловом платье с пайетками: 79-летняя актриса Хелен Миррен блистала на вечеринке известного бренда

Актриса Хелен Миррен, которой в этом году исполнилось 79 лет, посетила гламурное мероприятие известного бренда L'Oréal, проводимое в Калифорнии.

На ней было роскошное длинное платье с рукавами, блестками, бисером и пайетками, также наряд был расшит небольшими камнями, которые сияли при свете. Носила Хелен его в сочетании с большими серьгами-каплями, креативной сумкой в цвет платья и серебристым ободком на голове.

Макияж Хелен визажисты сделали простым, но выразительным.

Хелен Миррен / Фото: Getty Images

На красной дорожке к Хелен присоединились другие послы бренда: Кара Делевинь, Эль Фэннинг, Энди Макдауэлл и Эйджа Наоми Кинг. Они были одеты менее гламурно, но не менее стильно. Кара, например, отдала предпочтение полосатому костюму серого цвета, в то время, как ее коллеги выбрали платья.

Кара Делевинь, Хелен Миррен, Эль Фэннинг, Энди Макдауэлл и Эйджа Наоми Кинг / Фото: Getty Images

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