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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
18
Время на прочтение
1 мин

В лимонном бикини с эффектным декором: голландская модель похвасталась красивой фигурой

Лаура Селия поделилась новыми снимками с отдыха, на которых она позировала на фоне греческих пейзажей.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram новые фотографии из своей поездки в Грецию.

На снимках она позировала в купальнике лимонного цвета, состоящем из топа-бандо без бретелек и плавок с высокой посадкой на бедрах. Главным акцентом образа стала большая серебристая декоративная деталь в центре лифа, напоминавшая морскую ракушку.

Лаура Селия

Лаура Селия

Купальник прекрасно подчеркнул стройную фигуру модели, ее плоский живот и загар. Пляжный наряд Лаура дополнила крупными серьгами-кольцами, тонкой цепочкой с маленькой подвеской и лаконичными браслетами.

Селия собрала волосы в небрежный пучок, оставив несколько прядей у лица. Она нанесла выразительный макияж глаз со стрелками и подчеркнула губы помадой нюдового оттенка.

Лаура Селия

Лаура Селия

Модель позировала в лучах заходящего солнца, а на одном из снимков она лежала у бассейна с панорамным видом на море, острова и яхты.

«Самое красивое место», — подписала она фото.

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Дата публикации
Количество просмотров
18
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