В лимонном бикини с эффектным декором: голландская модель похвасталась красивой фигурой

Лаура Селия

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Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram новые фотографии из своей поездки в Грецию.

На снимках она позировала в купальнике лимонного цвета, состоящем из топа-бандо без бретелек и плавок с высокой посадкой на бедрах. Главным акцентом образа стала большая серебристая декоративная деталь в центре лифа, напоминавшая морскую ракушку.

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Лаура Селия

Купальник прекрасно подчеркнул стройную фигуру модели, ее плоский живот и загар. Пляжный наряд Лаура дополнила крупными серьгами-кольцами, тонкой цепочкой с маленькой подвеской и лаконичными браслетами.

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Селия собрала волосы в небрежный пучок, оставив несколько прядей у лица. Она нанесла выразительный макияж глаз со стрелками и подчеркнула губы помадой нюдового оттенка.

Лаура Селия

Модель позировала в лучах заходящего солнца, а на одном из снимков она лежала у бассейна с панорамным видом на море, острова и яхты.

«Самое красивое место», — подписала она фото.

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