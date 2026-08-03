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- Шоу-бизнес
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В лимонном бикини с эффектным декором: голландская модель похвасталась красивой фигурой
Лаура Селия поделилась новыми снимками с отдыха, на которых она позировала на фоне греческих пейзажей.
Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram новые фотографии из своей поездки в Грецию.
На снимках она позировала в купальнике лимонного цвета, состоящем из топа-бандо без бретелек и плавок с высокой посадкой на бедрах. Главным акцентом образа стала большая серебристая декоративная деталь в центре лифа, напоминавшая морскую ракушку.
Купальник прекрасно подчеркнул стройную фигуру модели, ее плоский живот и загар. Пляжный наряд Лаура дополнила крупными серьгами-кольцами, тонкой цепочкой с маленькой подвеской и лаконичными браслетами.
Селия собрала волосы в небрежный пучок, оставив несколько прядей у лица. Она нанесла выразительный макияж глаз со стрелками и подчеркнула губы помадой нюдового оттенка.
Модель позировала в лучах заходящего солнца, а на одном из снимков она лежала у бассейна с панорамным видом на море, острова и яхты.
«Самое красивое место», — подписала она фото.