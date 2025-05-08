- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 1 мин
В лимонном бикини с рюшами: американская модель позагорала на пляже в Майами
28-летняя Брукс Нейдер попала под прицел папарацци в ярком купальнике.
В объективы папарацци на пляже в Майами попала американская модель Брукс Нейдер.
Блондинка принимала солнечные ванны и наслаждалась отдыхом. На ней было бикини лимонного цвета с рюшами на лифе и мини-юбка в тон с рюшей-хвостом.
Свой пляжный лук Нейдер дополнила соломенной шляпой, украшенной разноцветными камнями и морскими звездами, солнцезащитными очками, серьгами-кольцами, золотыми часами и кольцом.
Напомним, Брукс Нейдер появилась в Лос-Анджелесе в платье с леопардовым принтом, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.