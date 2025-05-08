В лимонном бикини с рюшами: американская модель позагорала на пляже в Майами

Брукс Нейдер / © Getty Images

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В объективы папарацци на пляже в Майами попала американская модель Брукс Нейдер.

Блондинка принимала солнечные ванны и наслаждалась отдыхом. На ней было бикини лимонного цвета с рюшами на лифе и мини-юбка в тон с рюшей-хвостом.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Свой пляжный лук Нейдер дополнила соломенной шляпой, украшенной разноцветными камнями и морскими звездами, солнцезащитными очками, серьгами-кольцами, золотыми часами и кольцом.

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Напомним, Брукс Нейдер появилась в Лос-Анджелесе в платье с леопардовым принтом, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.