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- Шоу-бизнес
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В лимонном бикини с жемчугами и на скутере: звезда реалити-шоу похвасталась красивой фигурой и загаром
Ева Гейл поделилась пикантными снимками с отдыха в Греции.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» Ева Гейл поделилась в Instagram новыми фотографиями с отдыха на греческом острове Миконос. Красавица устроила жаркую импровизированную фотосессию на скутере.
Для съемки она выбрала бикини лимонного оттенка. Верх купальника был украшен декоративной жемчужиной в центре, а плавки с высокой посадкой — такими же жемчужными деталями по бокам.
Ева позировала босиком на скутере, демонстрируя загар и соблазнительные формы. Пляжный наряд она дополнила тонкими браслетами, кольцом и анклетами.
Звезда оставила свои светлые волосы распущенными, а макияж сделала с акцентом на глаза. Также у нее был молочный маникюр и белый педикюр.
«Вернулась на мой любимый остров», — подписала Гейл фотографии.