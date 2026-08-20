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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
95
Время на прочтение
1 мин

В лимонном бикини с жемчугами и на скутере: звезда реалити-шоу похвасталась красивой фигурой и загаром

Ева Гейл поделилась пикантными снимками с отдыха в Греции.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ева Гейл

Ева Гейл

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» Ева Гейл поделилась в Instagram новыми фотографиями с отдыха на греческом острове Миконос. Красавица устроила жаркую импровизированную фотосессию на скутере.

Ева Гейл

Ева Гейл

Для съемки она выбрала бикини лимонного оттенка. Верх купальника был украшен декоративной жемчужиной в центре, а плавки с высокой посадкой — такими же жемчужными деталями по бокам.

Ева Гейл

Ева Гейл

Ева Гейл

Ева Гейл

Ева позировала босиком на скутере, демонстрируя загар и соблазнительные формы. Пляжный наряд она дополнила тонкими браслетами, кольцом и анклетами.

Ева Гейл

Ева Гейл

Ева Гейл

Ева Гейл

Звезда оставила свои светлые волосы распущенными, а макияж сделала с акцентом на глаза. Также у нее был молочный маникюр и белый педикюр.

Ева Гейл

Ева Гейл

«Вернулась на мой любимый остров», — подписала Гейл фотографии.

Ева Гейл

Ева Гейл

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