В лимонном костюме и с ярким мейк-апом: Хайди Клум блистала на красной дорожке

В лимонном костюме и с ярким мейк-апом: Хайди Клум блистала на красной дорожке

48-летняя немецкая супермодель продемонстрировала новый яркий аутфит на шоу.

Хайди Клум является одной из судей шоу America's Got Talent, съемки которого сейчас проходят в Лос-Анджелесе. Как раз на днях модель была запечатлена фотографами во время работы на шоу.

На очередной эфир Хайди приехала в очень ярком образе. Клум надела лимонный брючный костюм, с брюками-клеш и поясом на жакете, который подчеркивал тонкую талию манекенщицы. Ее маникюр также был выполнен в желтом цвете, а в макияже Клум акцентировала внимание и на глаза, они были с насыщенными тенями с блестками и на губы, их звезда накрасила матовой красной помадой. В ушах у модели были золотые серьги-висюльки.

Хайди Клум / Getty Images

Отметим, для шоу Хайди Клум всегда выбирает яркие образы. Возможно, это заслуга ее стилиста, не знаем, но аутфиты всегда подходящие и очень эффектные.

Хайди Клум / Getty Images

Хайди Клум / Getty Images

Хайди Клум и София Вергара / Getty Images

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Хайди Клум и София Вергара на съемках America's Got Talent (29 фото)

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