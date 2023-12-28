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В лимонном мини и "рыбацких" сапогах: стильная Изабель Гулар позировала на самокате

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
1004
Время на прочтение
1 мин
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В лимонном мини и "рыбацких" сапогах: стильная Изабель Гулар позировала на самокате

Изабель Гулар / Фото: Instagram Изабель Гулар

Модель снялась в интересной промокампании.

39-летняя топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – показала новые фото, сделанные во Флориде, куда она прилетела на рождественские праздники. Скорее всего, это была какая-то промокампания.

(листайте фото вправо)

Девушка позировала в стильном образе от David Koma – лимонном мини-платье со шлейфом на левом боку и черных "рыбацких" сапогах с металлическим отливом. Несмотря на то, что фото были сделаны вечером, Изабель надела черные солнцезащитные очки. Гулар запечатлена на самокате, напротив автомобиля полиции и у гидранта.

Напомним, ранее Изабель Гулар уже демонстрировала образ от David Koma – тогда на ней были красное мини-платье, пальто и ботфорты.

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар
Изабель Гулар / Фото: Instagram Изабель Гулар

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Дата публикации
Просмотры
1004
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