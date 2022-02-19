В лимонном мини-платье и с питоновым клатчем: эффектная австралийская модель на Неделе моды в Лондоне

Аджак Денг пришла на модный показ в ярком эффектном образе.
Австралийская модель Аджак Денг, которая родилась в Южном Судане, посетила фэшн-шоу бренда Kaushik Velendra во время Лондонской недели моды. Для своего выхода манекенщица выбрала эффектный яркий аутфит.
На Аджак было асимметрическое платье мини без бретелек лимонного цвета с золотыми вставками. Оно прекрасно сидело на ее стройной фигуре и подчеркивало длинные ноги.
Наряд Денг сочетала с босоножками на шпильках и питоновым оранжевым клатчем. Шею она украсила широкой цепочкой, а уши – лаконичными серьгами.
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