В лимонном платье фасона "русалка": красивая Ева Лонгория повеселилась на вечеринке

48-летняя актриса присутствовала на вечере в честь 5-й годовщины TIAH в частной резиденции в Лос-Анджелесе.

Ева появилась на празднике в лимонном платье без бретелек фасона "русалка", которое дополнила туфлями-лодочками оттенка металлик. Волосы она собрала в прическу, оставив спереди одну прядь, сделала красивый вечерний макияж, акцентировав внимание на пышных ресницах и нюдовой помадой накрасила губы.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Также Лонгория надела серьги с бриллиантами и тонкое бриллиантовое колье на шею. У нее был светлый маникюр, а на пальцах кроме обручального кольца она носила еще одно красивое кольцо с камнем.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Этим летом Ева много отдыхала и показывала подписчикам в Instagram эти снимки с отпуска. Фолловеры звезды были в восторге от снимков Евы в купальнике, когда она сверкнула стройной фигурой.

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