В лимонном платье и патриотической моносерьге с перьями: яркий аутфит Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская порадовала фолловеров в Instagram новым ярким образом.

Артистка предстала в обтягивающем платье лимонного цвета, украшенном блестками, с прозрачной зоной декольте и рукавами. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

У нее была объемная укладка с локонами, красивый макияж и роскошная моносерьга из перьев в патриотических – сине-желтых цветах.

"Влюблена в осень на высоких каблуках", – подписала пост артистка, к которой добавила свою песню с одноименным названием.

Напомним, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан 20 октября выступят с концертом вживую в сопровождении музыкальной группы "ГРАНД" в Национальном дворце искусств "Украина". Во время концерта состоится благотворительный аукцион, все средства которого будут переданы на нужды ВСУ.

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