В лимонном платье с бантиками: очаровательная Тина Кароль спела с итальянским оперным певцом

Украинская артистка в ярком аутфите спела в дуэте с Андреа Бочелли.

Вчера, 24 августа, возле Мариинского парка состоялся концерт итальянского оперного певца, обладателя премии "Грэмми" - Андреа Бочелли. Он был посвящен 30-й годовщине Независимости Украины.

Вместе с Бочелли в дуэте спела Тина Кароль. На фан-странице артистки опубликовали видео и фото их выступления.

Тина Кароль / Instagram фан-группы Тины Кароль

Перед публикой Тина предстала в роскошном аутфите. На ней было шелковое платье по фигуре от бренда Georges Chakra, декорированное спереди бантиками. Наряд идеально подчеркнул сексуальные формы певицы.

Тина Кароль / Instagram фан-группы Тины Кароль

Тина Кароль и Андреа Бочелли / Instagram фан-группы Тины Кароль

Образ она дополнила аккуратной укладкой и вечерним макияжем с акцентом на красной помаде.

Тина Кароль / Instagram фан-группы Тины Кароль

Напомним, в этот день Кароль также выступила на праздничном концерте "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны" на НСК "Олимпийский", где она появилась в экстравагантном топе ручной работы от французского дизайнера Clara Daguin со светодиодами.

Тіна Кароль/Скрин відео

Тина Кароль / Instagram фан-группы Тины Кароль

Еще Тина выступила в историческом центре столицы - на Золотых воротах - в рамках специального выпускеа ТСН. Она в прямом эфире исполнила песню "Україна - це ти". Артистка выглядела безупречно в белом обтягивающем платье с воланами от Georges Chakra, инкрустированное драгоценными камнями. Вес наряда - 10 кг.

Тина Кароль / Instagram фан-группы Тины Кароль

Тина Кароль / Instagram фан-группы Тины Кароль

Тина Кароль / Instagram фан-группы Тины Кароль

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