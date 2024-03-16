В лимонном платье с декольте до пупка: американская актриса на премьере сериала в Беверли-Хиллз

Кристен Уиг выбрала для своего появления наряд с откровенным вырезом.

Кристен Уиг посетила премьеру комедийного сериала Palm Royale, вдохновленного романом Джульетт МакДениел "Мистер и миссис Американский пирог", который покажут на стреминговой платформе Apple TV+.

Для такого события актриса выбрала длинное платье лимонного оттенка с широкими плечами и откровенным декольте до пупка от бренда Alex Perry.

Кристен Виг / Фото: Associated Press

Аутфит Уиг дополнила волнистой укладкой, макияжем смоки-айс, молочным маникюром, серьгами и кольцами.

Кристен Виг / Фото: Associated Press

Напомним, на ивенте также побывала Кайя Гербер, появившаяся там в голубом многослойном мини-платье от бренда Alaïa интересного кроя с одним обнаженным плечом и бахромой на поясе.

Читайте также: