В лимонном платье с кейп-накидкой: эффектная Шерон Стоун блистала на вечеринке Vanity Fair

Актриса Шэрон Стоун продемонстрировала потрясающий образ в лимонном платье с накидкой, когда она прибыла на вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз в воскресенье.

В пятницу звезда отметила свое 65-летие, а через два дня посетила послеоскаровскую вечеринку, на которой блистала в в желтом макси-платье с кейп-накидкой и небольшим шлейфом, который был декорирован красивой белой цветочной вышивкой.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

В руках у Стоун была ярко-желтая сумка Dolce & Gabbana Devotion, которая идеально подходила под цветовую гамму ее образа. Светлые волосы Шерон собрала в гладкий пучок, надела серьги интересной формы, сделала легкий вечерний макияж немного подчеркнув глаза стрелками и нанесла на губы нежно-розовый блеск.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Также на пальце у актрисы сверкало кольцо с фиолетовым камнем. А ногти она оставила натуральными и не стала делать цветной маникюр. Какую обувь подобрала к наряду актриса, к сожалению, под подолом ее платья рассмотреть не удалось.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

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