В лимонном платье с кринолином: немецкий блогер Леони Ханне посетила показ Carolina Herrera

Известная красавица выбрала очаровательный образ.
После Недели моды в Париже фэшн-блогер Леони Ханне отправилась в Нью-Йорк, где с 9 по 14 февраля проходило это же мероприятие, но уже свои наряды на подиумах презентовали американские дизайнеры.
Леони была среди гостей шоу Carolina Herrera, где бренд представил коллекцию осень-зима 2024. Папарацци сфотографировали девушку, когда она направлялась на шоу.
Девушка надела на мероприятие желтое мини-платье с корсетом и множеством мелких рюшей. Также у платья была кринолиновая юбка.
Образ звезды Instagram дополнили массивные золотые серьги и кольца, красный маникюр, макияж и высокая прическа с прядками.
Сумку и туфли Леони подобрала к своему лимонному платью белые, а также накинула на плечи коричневый тренч. Ее сумка была от Chanel.
Более подробно образ Ханне показала в своем блоге.
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