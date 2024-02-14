В лимонном платье с кринолином: немецкий блогер Леони Ханне посетила показ Carolina Herrera

После Недели моды в Париже фэшн-блогер Леони Ханне отправилась в Нью-Йорк, где с 9 по 14 февраля проходило это же мероприятие, но уже свои наряды на подиумах презентовали американские дизайнеры.

Леони была среди гостей шоу Carolina Herrera, где бренд представил коллекцию осень-зима 2024. Папарацци сфотографировали девушку, когда она направлялась на шоу.

Девушка надела на мероприятие желтое мини-платье с корсетом и множеством мелких рюшей. Также у платья была кринолиновая юбка.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Образ звезды Instagram дополнили массивные золотые серьги и кольца, красный маникюр, макияж и высокая прическа с прядками.

Леони Ханне / фото: скриншот Instagram Леони Ханне

Сумку и туфли Леони подобрала к своему лимонному платью белые, а также накинула на плечи коричневый тренч. Ее сумка была от Chanel.

Леони Ханне / фото: скриншот Instagram Леони Ханне

Более подробно образ Ханне показала в своем блоге.

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