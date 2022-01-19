В лимонном платье с пикантной шнуровкой: Аманда Холден на шоу талантов в Лондоне

В лимонном платье с пикантной шнуровкой: Аманда Холден на шоу талантов в Лондоне

В следующем месяце Аманда Холден отпразднует 51-летие.

Вчера Аманда как судья шоу British Got Talent посетила прослушивание британских талантов в London Palladium в Лондоне.

Ведущая надела лимонного цвета платье со шнуровкой на плече и бедре. Разрез был очень пикантным, но выглядела знаменитость великолепно. Эффектный аутфит Холден дополнила прозрачно-серебристыми босоножками на высоких шпильках и с ремешками вокруг щиколотки.

Аманда Холден / Getty Images

Также Аманда сделала гладкую прическу, надела несколько серёг в уши и в макияже сделала акцент на глазах. А ее тело было усыпано блестками.

Аманда Холден / Getty Images

К слову, откровенные образы Аманда любит и часто появляется перед камерами папарацци по пути на радиостанцию Heart FM, где работает ведущей.

Аманда Холден / Getty Images

Читайте также: