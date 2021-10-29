В лимонном платье с сексуальным декольте: новый образ Златы Огневич на шоу "Холостячка"

Артистка ярким нарядом подчеркнула стройную фигуру.
В седьмом выпуске романтического реалити-шоу "Холостячка" главная героиня – Злата Огневич – продемонстрировала яркий лук.
Певица появилась на вечеринке, которую она организовала вместе с участником дома в Одессе, в лимонном платье с американской проймой. Наряд идеально подчеркнул ее стройную фигуру.
В платье было сексуальное декольте и небольшой вырез со шнуровкой на животе. Волосы она распустила и сделала нежный макияж с акцентом на глазах.
В этом же выпуске Злата сходила на свидание с Максимом на одесский пляж, где устроила с ним страстные поцелуи и нежные объятия.
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