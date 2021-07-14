В лимонном платье со шлейфом: американская модель блистала перед фотографами на Лазурном побережье

В лимонном платье со шлейфом: американская модель блистала перед фотографами на Лазурном побережье

Ноэль Капри Берри выбрала для своего выхода яркий образ.

Красная дорожка восьмого дня 74-го Каннского кинофестиваля порадовала эффектными образами звездных красоток. Одной из них была американская модель Ноэль Капри Берри.

Девушка блистала перед камерами в роскошном лимонном платье без бретелек и с объемным шлейфом, который каскадом расположился на ступеньках. Выглядело это очень красиво.

Ноэль Капри Берри / Associated Press

Сзади открывалась сексуальная полуобнаженная спина. Хотя картину немного портили следы от купальника.

Ноэль Капри Берри / Associated Press

Свой аутфит Ноэль дополнила элегантными длинными серьгами с бриллиантами и изумрудами, а также кольцами в виде цветов на руках. Волосы она собрала в гладкий пучок. Берри предпочла натуральный макияж, который сейчас популярный среди звездных красоток.

Ноэль Капри Берри / Associated Press

Ноэль пришла на премьеру фильма "Алин". Он рассказывает о жизни канадско-американской суперзвезды Селин Дион. В картине используются песни певицы, показаны моменты ее жизни и карьерные достижения, но вот только по непонятным причинам создатели ленты решили назвать ее не Дион.

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